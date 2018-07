Deel dit artikel:











Man gewond bij brand in Opende (update) (Foto: De Vries Media)

Een inwoner van Opende is zondag gewond geraakt bij een brand in een schuurtje aan de Drachtsterweg in zijn woonplaats.

De man liep brandwonden toen hij het vuur probeerde te blussen. De brandweer van Surhuisterveen was er snel bij om te assisteren. Met een kettingzaag werden er gaten in het schuurtje gemaakt om beter bij de vuurhaarden te kunnen. In het schuurtje is een hennepkwekerij ontdekt. De Opender moest worden behandeld door ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand is onbekend