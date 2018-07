Door de mand: de Hitachi Hel.

Het stadion van FC Groningen draagt met ingang van vandaag een nieuwe naam. Het Noordlease stadion heet per direct Hitachi Stadion. Vaste zondagcolumnist Kees Vlietstra zou het best vinden: hij coacht komend seizoen de Stadse korfbalclub Nic./John Schokker Makelaardij.Je kunt immers overal een sponsornaam voor, achter of overheen plakken. Al heeft dat bitter weinig zin bij een voetbalstadi

on, zegt sportsponsorgoeroe Frank van der Wall Bake: 'Alleen wanneer een spiksplinternieuw stadion meteen een sponsornaam krijgt zal die beklijven', zoals de Allianz Arena van Bayern München of het Emirates Stadium van Arsenal.Groningers hebben dat inmiddels bevestigd. Op onze Lopend Vuurvraag 'wat vindt je van de nieuwe stadionnaam?' antwoordden meer dan tienduizend mensen: 'helemaal niks, ik blijf het gewoon de Euroborg noemen'. Ach ja. De fans van Donar bleven jarenlang 'Donar, Donar!' scanderen, terwijl de club voor een zak geld allang was omgedoopt in Gasterra Flames. En wie weet nog dat in de nadagen van Veendam het knusse stadionnetje vijf jaar lang 'Gjaltema-stadion aan de Langeleegte' heette? Toch zijn er grenzen.Toen de Hitachibazen zich bij de overname van Noordlease realiseerden dat ze ook een stadionnaam hadden gekocht, dachten ze hun hele hebben en houwen over de gevel te kunnen uitsmeren: 'Hitachi Capital Mobility Stadion'. Zo heet het bedrijf tenslotte. Op dat moment heeft de directeur van FC Groningen zich de blaren op de tong moeten praten, om de nieuwe Japanse vrienden daar vanaf te brengen. Want zo'n corporate business naam op de gevel, zonder de komst van Mbappé als tegenprestatie, zou voelen als de verkoop van de Groninger ziel aan de grootkapitaalduivel.Het woord Hitachi verwijst naar een Chinees (!) karakter. Het betekent zonsopgang. Een mooi gegeven, zo aan het begin van een nieuw seizoen. Met de zekerheid dat topkeeper Sergio Pad blijft, hij heeft bijgetekend. Wat een fundament om een elftal op te bouwen. De nieuwe aanvaller Mateo Cassiera heeft tegen Eemsmondse amateurs zijn eerste doelpunten gemaakt. Als hij de belofte inlost die Ajax ooit in hem zag, wordt het een mooi seizoen. Waarin tegenstanders met lood in de schoenen in de bus naar Groningen stappen. Want daar is niks te halen, tegen die vechtmachine van Danny Buis in de groene hel. De Hitachihel.