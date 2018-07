Deel dit artikel:











Imaan eerste baby in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis (Foto: Ommelander Ziekehuis)

Baby Imaan Abachrim is de eerste baby die is geboren in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Om dit te vieren kregen zij en trotse ouders mevrouw Molema en de heer Abachrim uit Veendam een speciale knuffel en romper.

Het Ommelander Ziekenhuis verhuisde op zaterdag 30 juni. Imaan kondigde zich al die dag aan. Het meisje kwam onder leiding van Rianda Hulzebos, verloskundige in opleiding, en Sannemarije Ridder van Neeltje Verloskundigenpraktijk ter wereld. Ze is zaterdag om 15.58 uur geboren en weegt 2.666 gram. Volgens het ziekenhuis maken moeder en baby het goed en konden zij vanaf de verloskamer weer naar huis. Kraam-/couveusesuites Als er een medische reden is om langer in het ziekenhuis te blijven, kunnen moeder en kind verblijven in een kraam-/couveusesuite. Het ziekenhuis heeft acht van dit soort kamers. De moeder kan hier met haar gezin verblijven en bezoek ontvangen, totdat zij en haar pasgeboren kindje weer naar huis mogen. De kraam-/couveusesuites zijn onder andere voorzien van een zithoek en gelegenheid voor partner of een ander familielid om te blijven slapen. Lees ook: - Ziekenhuis Scheemda: 'Verhuizing vlekkeloos verlopen'

