Slagter boekt knappe zege met Oranje op Italië

Donar-speler Arvin Slagter heeft met de Orange Lions goede zaken gedaan in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap basketbal volgend jaar in China. De aanvoerder van Oranje won voor 2.360 toeschouwers in MartiniPlaza met 81-66 van Italië.

Nederland ging goed van start. Na het eerste kwart stond het 19-15. Halverwege was die voorsprong verdubbeld (38-30). Ook na het derde bedrijf was het verschil ruim (58-49).

Scores

Topscorer van Oranje was Charlon Kloof met 21 punten. Shane Hammink maakte er 16. Arvin Slagter was goed voor 4 punten.

Ranglijst

Nederland is als tweede geëindigd in de poule, Italië als eerste. Kroatië is derde geworden en Roemenië is als nummer vier uitgeschakeld.

Volgende ronde

Oranje had zich al geplaatst voor de laatste kwalificatieronde, door afgelopen donderdag ruim te winnen van Roemenië. In die laatste kwalificatiecyclus komen de Orange Lions ondermeer uit tegen Litouwen, Polen en Hongarije. De resultaten uit de poule tellen mee voor die laatste ronde.

Thuiswedstrijd

De volgende thuiswedstrijd van Oranje staat gepland op vrijdag 14 september en wordt gespeeld in Almere.

1986

De enige keer dat Nederland meedeed aan een WK was in 1986. Bondscoach Toon van Helfteren was destijds aanvoerder van Oranje, maar deed mede door een coachwissel en familieomstandigheden niet mee aan dat toernooi.

Lees ook:

- Arvin Slagter: 'De sfeer was geweldig'

- Slagter zet met Oranje belangrijke stap richting WK

- Slagter maakt zich met Oranje op voor cruciale wedstrijd in MartiniPlaza