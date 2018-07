Isabella JE en Ilclassico Renka winnen Sweepstakes

De paarden Isabella JE, bij de merries, en Ilclassico Renka bij de hengsten hebben zondagmiddag op de Groninger drafbaan de traditionele Sweepstakes gewonnen. In een zonovergoten Stadpark genoten 500 toeschouwers van de races.

Hoogtepunt Sweepstakes

Er werden in totaal tien verschillende koersen afgewerkt met de Sweepstakes als hoogtepunt. Isabella JE, met pikeur Dicky Hof in de sulky, nam vanaf het begin de leiding en stond deze niet meer af. Met slechts zeven combinaties die in actie kwamen was het deelnemersveld aan de magere kant.

Klasse apart

In de Sweepstakes voor hengsten was Ilclassico Renka ook een klasse apart. Pikeur Ruud Pools nam met zijn paard in de laatste 500 meter een voorsprong van twee lengtes op de achtervolgers die vervolgens niet meer aan wisten te haken.