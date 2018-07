Deel dit artikel:











Smit zegeviert opnieuw in eerste etappe Wielermeerdaagse Winnaar Rick Smit, hier op het hoogste treetje van het erepodium, in de gele trui (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Rick Smit uit 't Harde heeft zondagmiddag de eerste etappe van de wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier gewonnen. Hij was na 80 kilometer de snelste in de massasprint in de straten van Peize.

Smit prolongeert zege Vorig jaar drukte Smit zijn wiel in de openingwedstrijd ook als eerste over de meet. Ronald Kruijer uit Heiligerlee kwam net te laat om Smit van de zege af te houden. Arjan Stroetinga werd derde. Daardoor stonden er drie marathonschaatsers op het podium.

Gele trui Smit start maandagavond in Nieuw Roden in het geel tijdens de tweede koers.