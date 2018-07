Expeditie Grunnen: Er hangt liefde in de lucht

Voor het Expeditie-team hangt de liefde in de lucht. De zon schijnt en ze mogen weer op zoek naar het weekendgevoel van de Groninger. Onderweg naar verhalen zingen ze in de bus het gelijknamige nummer 'Liefde in de Lucht' van de Groningse Rapper Kraantje Pappie.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Klaas is jarig!

- We stoppen met spulletjes verkopen

- Toeren met de Trike

- Een kunstenaar in Borgercompagnie

- Genieten van de zon in Veendam

- Marthijs trekt een treintje

- Finale van op Roakeldais

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

