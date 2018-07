Deel dit artikel:











Twee auto's botsen op N370 bij Stad (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

Op de N370 bij Groningen zijn zondagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder die in de richting van Hoogkerk reed, wilde waarschijnlijk van rijbaan wisselen maar zag daarbij de andere auto over het hoofd.

Er is één rijbaan afgesloten door de politie. Het is onbekend of er ook gewonden zijn gevallen. Beide auto's zijn afgesleept door een bergingsbedrijf.