Een rode auto is zondagmiddag het water ingerold in Veendam. Dat gebeurde aan de Beneden Verlaat.

De auto is door een berger uit het water gehaald. Volgens een fotograaf zijn er geen gewonden gevallen, en is er geen politie bij betrokken geweest. Het is niet bekend hoe de auto in het water terecht is gekomen.