Op Roakeldais: niet eerder wachtlijsten voor gastgezinnen

De organisatie van dansfestival Op Roakeldais in Warffum moest dit jaar voor het eerst enkele gastfamilies teleurstellen. Er waren wachtlijsten voor gastgezinnen; iets dat niet eerder voorkwam.

De dansers die uit landen komen als Mexico, Costa Rica of Moldavië, worden traditiegetrouw opgevangen bij gezinnen in omliggende dorpen. Ze verblijven er kosteloos, de hele week lang.

Actieve vrijwilligers

'In veel dorpen moeten we er hard aan trekken om mensen hiervoor te krijgen', zegt organisator David Kloosterhuis. 'Maar in Uithuizermeeden en Warffum hadden we dit jaar families op een wachtlijst staan. Dat is een unieke situatie.'

Volgens Kloosterhuis zit in Uithuizermeeden een actieve groep vrijwilligers die mede-dorpsbewoners motiveert. 'Zij stoppen al hun energie erin.'

Jongere dansers

Opvallend genoeg waren er dit jaar ook meer jonge dansers, vanaf zestien jaar. Een bewuste keuze, zegt Kloosterhuis: 'De laatste jaren zijn we ermee bezig om steeds jongere dansers te kiezen. Talentvol, mensen met een verhaal die het leuk vinden om hun kunsten hier te laten zien. In veel gevallen is het dansen er met de paplepel ingegoten.'

Afscheid

Maandag gaan de meeste internationale gasten weer naar huis, of op doortocht naar andere dansfestivals in Europa. 'Ik ga me de komende weken ook even terugtrekken en daarna alvast weer de grote lijnen uitzetten voor volgend jaar', besluit Kloosterhuis.

