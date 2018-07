Uitslaande brand in binnenstad Groningen geblust; café verwoest (update)

De brandweer is maandagochtend met meerdere voertuigen uitgerukt voor een uitslaande brand in de binnenstad van Groningen. Ook werd een medisch traumateam ingezet.

De brand woedde in een café aan de Oosterstraat. De brandweer controleerde of er nog mensen in het pand aanwezig waren, maar dit bleek niet zo te zijn.

Sloop

Inmiddels is de geblust. In het café zijn plafonds gedeeltelijk gesloopt om de brand helemaal uit te krijgen. Het pand is volgens de brandweer voorlopig niet te gebruiken.

Evacuatie

Ongeveer tien omwonenden moesten hun bed uit. Zij zijn opgevangen in een hotel aan de overkant van de straat en konden tegen acht uur terug naar huis.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.