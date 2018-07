Deel dit artikel:











Auto botst tegen boom tijdens achtervolging; drie gewonden (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

Aan de Roderwoldeweg in Foxwolde is maandagochtend vroeg een auto tegen een boom gebotst en in brand gevlogen. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt.

Een politieauto scande de kentekens van voorbijgaande auto's. Rond kwart over vier kregen agenten de melding dat een voorbijrijdende auto als gestolen gemarkeerd stond. De politie zette een achtervolging in, waarbij de auto uiteindelijk op de Roderwoldeweg in Foxwolde tegen een boom botste. Er ontstond een kleine brand. Van de drie personen in het voertuig raakte er één bekneld. Alle drie zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie zijn ze niet zwaargewond.