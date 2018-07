Deel dit artikel:











Auto botst tegen boom tijdens achtervolging; drie gewonden (update) (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

Aan de Roderwoldeweg in Foxwolde is maandag in de vroege ochtend een auto tegen een boom gebotst en in brand gevlogen, nadat die door de politie werd achtervolgd. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt.

Eén slachtoffer raakte bekneld in de auto en moest worden bevrijd. Alle drie zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aangehouden Volgens de politie zijn twee passagiers zwaargewond. De derde, een 22-jarige man uit Amsterdam, is aangehouden voor heling. Hij ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis. Van de bestuurder, een 23-jarige Groninger, is een bloedproef afgenomen. Gestolen Een politieauto scande maandagmorgen kentekens van voorbijgaande auto's. Rond kwart over vier kregen agenten de melding dat een voorbijrijdende auto als gestolen gemarkeerd stond. Achtervolging De politie zette een achtervolging in, waarbij de auto uiteindelijk op de Roderwoldeweg in Foxwolde tegen een boom botste. Daarbij ontstond een kleine brand. De gestolen en uitgebrande auto is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar het ongeval en de gestolen auto.