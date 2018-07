Mijnraad: minister moet voldoen aan gewekte verwachtingen voor versterking

1.500 woningen in het aardbevingsgebied moeten sowieso versterkt worden. Dat advies heeft de Mijnraad maandagochtend aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken overhandigd.

Daarnaast moeten 7.900 woningeigenaren zelf de keuze krijgen of ze hun woning laten versterken of niet. Bij 2.200 daarvan zijn versterkingsverwachtingen gewekt die waar moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn er zo'n 5.700 huizen die wel voldoen aan de strikte veiligheidsnorm, maar die binnen een onzekerheidsmarge vallen.

Maximaal worden er 9.400 woningen versterkt.

Vertraging

Het is volgens de Mijnraad niet meer effectief om alle huizen apart te inspecteren. Ook verwacht de raad dat het niet de moeite waard is bij tijdelijke maatregelen voor een huis tijd te steken in maatwerk. Deze processen mogen niet tot vertraging leiden.

Hoewel het rijk verantwoordelijk is voor de hersteloperatie, kan de uitvoering ervan beter in de regio liggen dan bij het rijk. Dat zou maatwerk mogelijk maken.

Vergeten

De Mijnraad voegt eraan toe dat het versterken van gebouwen gelijk op moet gaan met het herstellen van het vertrouwen en bieden van nieuw perspectief aan de aardbevingsregio in Groningen. 'Want de zorg in de regio is dat men 'vergeten wordt', nu de gaswinning op termijn stopt.'

Organen

Het advies is gebaseerd op bevindingen van het KNMI, TNO en het instituut Nederlandse Norm (NEN). Die organisaties hebben hun huiswerk twee weken geleden afgeleverd bij de acht leden van de Mijnraad.

Het volledige advies van de Mijnraad is hier te lezen.





