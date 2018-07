Kweker Appie Wijma: 'We sproeien dertig- tot veertigduizend liter water per dag'

'Er gaat hier per dag dertig- tot veertigduizend liter water doorheen. We doen niks anders dan water geven en het koppie erbij houden.'

Appie Wijma van tuinplanten- en rozencentrum Appie in Opende heeft het razend druk vanwege de droogte.

Egaler

'We moeten sproeien, maar niet te veel. De planten moeten 's avonds droog zijn, anders krijg je er natte plekken in. Regen zou veel beter zijn, want dat is egaler', zegt Wijma. Hij sproeit trouwens wel met regenwater dat hij heeft opgevangen.

Nachtwerk

Wijma zit deze dagen constant op de kwekerij; ook 's nachts gaat het werk door. 'Zolang we in de flow zitten, gaat het wel. Maar als het gaat regenen, zakken we als een pudding in elkaar.'

Voedseltuin

De kweker heeft niet alleen zijn tuinplanten en rozen te verzorgen; hij heeft ook een 'voedseltuin' met groenten en fruit voor de voedselbank. 'Daarom is dit ook zo belangrijk, het is voor het goede doel', besluit Wijma.

