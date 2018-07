Waddeneilanden in trek bij jonge mensen: 'Het is gewoon heel fijn om hier te zijn'

Steeds meer jongvolwassenen vestigen zich op de Waddeneilanden. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau. Reden voor de groei is de goedlopende toeristische sector.

Ook het eiland Schiermonnikoog is in trek. Daar zijn vooral ook Groningse jongvolwassenen te vinden die er werken en wonen. Zoals Jennifer van der Meer (28) uit Harkstede. Ze is er onlangs een bloemenzaak begonnen.

'Ik heb heel lang in de horeca gewerkt op het eiland. Dat wilde ik niet meer. Uiteindelijk kwam de kans om de enige bloemenzaak op het eiland', vertelt Jennifer. 'Er is hier genoeg te doen. Er zijn bruiloften, hotels en begrafenissen waar ik de bloemen voor verzorg'.

Mooie plek

Jennifer is opgegroeid in Harkstede en heeft ook nog een tijdje in Amerika gewoond. 'Ja, en waar eindig je dan. Op Schiermonnikoog', vertelt ze lachend. 'Het is gewoon heel fijn om hier te zijn.'

Tot 2013 was er sprake van een flinke leegloop. Het tij is gekeerd omdat jonge volwassenen steeds meer toekomst zien op een eiland om het toerisme altijd wel stabiel is gebleven op de eilanden. Ondanks de economische crises.

Woningaanbod wel probleem

Het vinden van een onderkomen gaat nog niet zo eenvoudig op het eiland. Er zijn weinig huurwoningen en de huizenprijzen zijn hoog.

'De meeste jonge mensen werken in de horeca, een winkel of in een hotel. Daar zijn de lonen niet zo hoog. Zelfs stellen verdienen dan niet genoeg om de prijs van een huis hier op het eiland te kunnen betalen', zegt Jennifer.

Dat wordt ook bevestigd door het onderzoek waarbij de huizenprijzen onder de loep zijn genomen. Een huis op een eiland is duurder dan op de wal.

Het probleem van de huurwoningen heeft de aandacht van de gemeente Schiermonnikoog. Zo wil de gemeenteraad dat er nieuwe huurwoningen komen op het eiland.

Hoe is het onderzoek gedaan?

Het Fries Sociaal Planbureau heeft het onderzoek gedaan door cijfers van CBS Statline te vergelijken en gegevens te analyseren van huizenzoeken.nl, het werkgelegenheidsregister en waarstaatjegemeente.nl.

