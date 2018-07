Supporter Robert doet een conditietest met de FC: 'Ik ben behoorlijk kapotgegaan'

Ga er maar aanstaan: een conditietest met de selectie van FC Groningen. FC-supporter Robert Visscher pakte maandagmorgen die handschoen op.

Vischer was de hoogste bieder op een veiling van de supportersvereniging voor het Ronald McDonald-huis.

Trap 76

Maandagmorgen was het dus zover: een 'Shuttle Run Test' samen met een groot deel van de selectie. Dat betekent van pion naar pion binnen de piepjes en het dan zo lang mogelijk volhouden.

Visscher wist het tot trap 76 vol te houden. 'Zwaar hoor. Ik ben behoorlijk kapotgegaan,' was zijn eerste reactie na afloop. De FC-spelers haalden overigens allemaal minimaal trap 120.

'Het was hartstikke mooi. Vooraf de warming-up gedaan met de jongens en ook nog een mooi shirt van de club met mijn naam erop gekregen.'

Beetje gek?

Visscher werd in zijn omgeving regelmatig voor gek verklaard. Waar begin je aan?

'Maar het was prachtig. Ik had ook kunnen bieden op bijvoorbeeld shirtjes, maar dit is een ervaring. Je trekt een ochtend met de jongens op en je gaat met ze kapot. Dat kan normaal alleen als je contractspeler bent. Ik ben 37 dus dat zit er niet meer in. Dan komt deze ervaring er toch nog het dichtst bij in de buurt.'

Voorbereiding

Visscher nam zijn deelname aan de test zeer serieus en was de afgelopen vijf weken in training. Dat deed hij in zijn woonplaats Rotterdam, met natuurlijk een FC-shirt aan.

'Ik heb zeker twee tot drie keer per week hardgelopen, want je wil natuurlijk niet afgaan.'

Lees ook:

- Emotionele cheque-uitreiking van FC-supporters aan Ronald McDonald Huis