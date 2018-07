Dagblad-uitgever NDC heeft nieuwe directeur

Pier Baarsma is de volgende algemeen directeur van NDC mediagroep. Hij volgt Dina Boonstra op, die twee weken geleden haar vertrek aankondigde.

Baarsma is op dit moment de commercieel directeur van NDC, de uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Terug naar Friesland

Baarsma (50) is geboren in het Friese Zwaagwesteinde. Hij werkte onder meer bij Philip Morris en was directeur Nederland van Coca Cola. In 2015 keerde hij terug naar Friesland, om commercieel directeur te worden van NDC mediagroep.

Onder zijn leiding is de daling van de advertentieomzet tot staan gebracht en groeide de omzet uit abonnementen, meldt de NDC. 'Met de recente overname van het communicatiebedrijf CMCG en het videobedrijf Pro-Time heeft NDC een grote stap gemaakt voor haar crossmediale toekomst.'

