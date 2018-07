Lopend Vuur: In deze warme periode ben ik zuinig met water

Het is volop zomer momenteel. Die warmte lijkt de komende weken nog wel aan te houden. De waterbedrijven merken dat doordat er meer water gebruikt wordt.

Reden? We sproeien de tuin, vullen het zwembadje of gaan toch de auto wassen.

Daarnaast is het natuurlijk goed om te blijven drinken. En de afwas en de was moeten ook gewoon gedaan worden. En natuurlijk willen we het zweet dagelijks ook even van ons af douchen.

Daardoor kan er wel een piekbelasting ontstaan. Geadviseerd wordt dan ook het niet-noodzakelijk watergebruik tijdens de piekuren (tussen 6.00 en 9.00 uur in de ochtend en tussen 18.00 en 22.00 uur in de avond) te beperken.

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Hoe hou jij rekening met de warmte? Let je op je watergebruik of niet? Reageer op onze facebookpagina of via 050-3188288.

Formule 1

Nog voordat Max Verstappen in Oostenrijk op plek 1 op het podium stond, vroegen we vrijdag naar Formule 1 op Assen. Zo'n 82% vindt dat een goed idee, 18% van de 3295 stemmers zegt niet zo'n fan te zijn daarvan.