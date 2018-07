Leekster elektronicabedrijf is op overnamepad in Engeland

JC Electronics in Leek heeft maandag de Britse firma DAX Automation overgenomen. De reparateur van hoogwaardige elektronica wil hiermee zijn internationale groei aanjagen.

De koop van DAX Automation is de eerste overname door JC Electronics in het buitenland.

Actiever

DAX heeft vestigingen in Groot Brittanië en in de VS. 'Dat zijn beide markten met industrie waar wij veel voor werken', legt Bas Prins van JC Electronics uit. 'We hebben de ambitie om in het buitenland actiever te worden, daarin past deze stap, het biedt ons de kans internationaal verder te groeien.'

Behoefte

JC Electronics maakt defecte elektronica weer klaar voor gebruik. De behoefte hieraan bij bedrijven en fabrieken is de afgelopen jaren enorm gestegen. Het Leekster bedrijf kon daardoor stevig groeien. Begonnen in 2006 door de ondernemers Jannes Cruiming en Gerard Katje telt JC Electronics nu rond de tweehonderd medewerkers.

Onstuimig

Het bedrijf werkt voor klanten uit meer dan honderd landen. Vanwege de onstuimige groei werd het onderkomen in Marum te klein en verhuisde JC Electronics vorig jaar naar Leek in een pand op het bedrijventerrein Leeksterhout aan de A7.

Netwerk

JC Electronics en DAX Automation deden al langer zaken. Als reparateur maakte JC Electronics veel gebruik van het handelsnetwerk van het Britse bedrijf.

'Er is een goede match', zegt Prins. 'Ze waren een van onze grotere klanten. Met de vestigingen in Groot Brittannië en Amerika kunnen we daar nu strategische voorraden van elektronica en onderdelen aanleggen.'

Daarmee kan JC Electronics klanten in die landen sneller helpen. Wat bij stilstand van fabrieken van groot belang is.

Dubbel feest

Voor JC Electronics is het maandag trouwens dubbel feest, want naast de overname mocht de onderneming ook nog het twaalf-en-half-jarig bestaan vieren.

