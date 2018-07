Minister Wiebes: 'Dit advies wordt opgevolgd'

Het advies van de Mijnraad, dat maandagmorgen is gepresenteerd, zal worden opgevolgd. Dat is de eerste reactie van minister Wiebes.

'Ik denk dat dit het moeilijkste advies is geweest in de geschiedenis van de Mijnraad. Ik ben blij dat nu helder is dat het inderdaad veel veiliger wordt, dat was ook onze bedoeling.'

Goed nieuws

'Er hoeven veel minder woningen versterkt te worden. De Mijnraad biedt perspectief om de woningen ook echt snel veiliger te maken. Veiligheid voorop, dat heeft nu de hoogste prioriteit.'

'Wat ook goed is, is dat we nu ook weten wat er voor de batches 1588 en 1581 nodig is. Het goede nieuws is ook dat daar minder versterkt hoeft te worden.'

Overleg

Wiebes gaat vanmiddag met 'de regio' over het advies praten.

