OM: Bedrijfsleider (76) verdient celstraf voor aanranden medewerkster (20)

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 76-jarige man uit Winneweer vier maanden celstraf wegens aanranding van een 20-jarige vrouw.

Dat zou zijn gebeurd in augustus 2015 in het eetcafé waar de man toen bedrijfsleider was. Het slachtoffer werkte vanaf haar veertiende jaar af en toe in het café in Winneweer.

Patat bakken

Ze was bezig patat te bakken in de keuken, toen de man haar vastpakte. Dat gebeurde nadat zij hem wat vreemde wondjes op haar been liet zien.

Hij probeerde haar te zoenen en haar de weg te versperren. Ook greep hij haar in haar kruis.

Daarop werd de vrouw boos en sloeg de handen van de man weg. Ze rende de keuken en het café uit. Een klant die kwam aanfietsen, zag de vrouw huilen.

Blijven werken

De vrouw werkte na het gebeuren nog drie weken in het café. Ze deed vijf maanden later alsnog aangifte tegen de man.

De verdachte ontkent de aanranding. 'Ze sprong me regelmatig spontaan om de nek. Dan zei ik wel eens: lekker hoor, die jonge borstjes in mijn rug. Dat mag ik toch zeggen?', zei de man tegen de rechters. 'Ze kan wel zeggen dat ik haar wilde vermoorden, zeg!'

Grootvader

Tijdens haar voorgelezen slachtofferverklaring bleek dat de vrouw de man zag als een grootvader. Ze hadden een goede band.

Ook was ze bang geweest aangifte te doen omdat ze daarmee families, die elkaar goed kenden, uit elkaar zou trekken.

'Overmacht en insluiting'

De officier van justitie geloofde niets van het verhaal van de man. Hij vindt dat er genoeg bewijs is voor aanranding, ook al waren de twee tijdens de aanranding alleen in de keuken.

'Er is hier sprake van fysiek en psychische overmacht én van insluiting in de keuken", zei hij.

Schadevergoeding

De vrouw vraagt 3000 euro schadevergoeding. Dat bedrag moet de man betalen, vindt de officier. Die matigde zijn eis omdat de zaak lang bij het Openbaar Ministerie op de plank lag.

De advocaat van de man vindt dat er te weinig bewijs is voor aanranding en dat daarom zijn cliënt moet worden vrijgesproken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.