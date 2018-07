Reacties op het advies van de Mijnraad: 'Er blijven nog veel vragen'

De een kan zich erin vinden in het advies van de Mijnraad, de ander plaatst er vraagtekens bij. (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Het versterkingsadvies van de Mijnraad aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken houdt de gemoederen bezig. De een kan zich erin vinden, de ander plaatst er vraagtekens bij.

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging zegt zich wel in het advies van de Mijnraad te kunnen vinden.

Meer capaciteit

'Als dit uitgevoerd gaat worden, dan zijn we daar blij mee', aldus Van der Knoop. 'Het enige waarover wij ons nog wel zorgen maken, is het tempo waarin dit gaat gebeuren. We hopen dat de minister meer capaciteit gaat inzetten, zodat het tempo waarin de versterkingen plaatsvinden omhoog kan.'

Nieuwe norm

Volgens secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad geeft dit advies weliswaar wat handvatten, maar blijven er nog veel vragen. 'Zoals op basis van welke afweging ze die 1.500 woningen hebben aangewezen die sowieso versterkt moeten worden. Daarbij is een norm gehanteerd die nieuw is voor ons. Heel merkwaardig.'

Onbegrijpelijk

Top vervolgt: 'Ook de keuze om te stoppen met inspecties vinden wij onbegrijpelijk, want inspecties blijven gewoon nodig. Wij zullen onze zorgen overbrengen aan de minister. Ook vinden wij dat de adressen die sowieso versterkt worden, hier zo snel mogelijk van op de hoogte moeten worden gesteld.'

Keuzevrijheid

Ook diverse politici hebben zich geuit naar aanleiding van het advies. SP-Tweede Kamerlid Sandra zegt dat minister Wiebes een harde tik op de vingers krijgt. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid namens de PvdA is het eens met het advies van de Mijnraad en vindt dat er beter en meer naar de regio moet worden geluisterd.

Tweede Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) is benieuwd hoe groot de beloofde keuzevrijheid aan de bewoners precies zal zijn.





