Rondje Groningen: wat een plaatjes!

1) Even aan mijn moeder vragen

De moeder van oud-FC'er Hedwiges Maduro blijkt een echte kenner: ze heeft al een rij WK-wedstrijden goed voorspeld. Tot hilariteit van haar zoon.



2) Daar komt dat...euh die bruid

Ronald Koeman is een trotse vader, zeker als hij zijn dochter Debbie in het huwelijksbootje ziet stappen met haar (nu) man Jesse. Onbekend is of de slippers het alsnog gered hebben.



3) Sorry, ik moet er even langs

Als je dan toch staat te wachten voor een brug is het natuurlijk wel leuk als er iets groots voorbij komt varen.



4) Leuk die slingers in de binnenstad

Maar niet altijd even handig. Zeker niet als ze naar beneden komen.



5) Druk weekend voor de politie Noord-Nederland

Want de TT betekent vol aan de bak met controles. Op Facebook deelt de politie de lijst met overtredingen. Sta jij ergens? We hopen het niet voor je ;-).



6) Go go go!

Zondag werden op de drafbaan de Sweepstakes weer gereden. Op Youtube de samenvatting. Met enthousiast commentaar natuurlijk.



7) Steenoude weg

Drenthe goes Route 66, maar dan voor eeuwenoude keien.



8) Wat een plaatje

Maar zou de tovenaar van Oz aan het einde staan? Of een pot goud wellicht?



