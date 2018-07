'Muurschildering Papiermolen wordt hersteld met graffiti'

De muurschildering op de wand voor de historische tribune in openluchtbad De Papiermolen in Groningen wordt er met graffiti weer opgespoten. 'Er zijn zes tekeningen gevonden en na onderzoek is daar eentje van overgebleven.'

Dat zegt projectleider Hilvert Doornkamp van de opknapbeurt van openluchtbad De Papiermolen.

Overgeschilderd

De tekening is vooral bekend van oude filmpjes van De Papiermolen. De muurschildering is in de jaren vijftig van de vorige eeuw gemaakt, maar later overgeschilderd met grijze verf. Nu wordt de afbeelding dus in ere hersteld.

Renovatie

Het zwembad is dit jaar gesloten vanwege een uitgebreide renovatie. Doornkamp: 'Van drie zwembaden hebben we de betonvloer vervangen, de bodems en wanden zijn opnieuw gecoat en de zwembadinstallatie is volledig vernieuwd.'

Voorjaar 2019

Inmiddels is het zwembad bijna klaar. 'De coating moet nog drogen en daarna gaan we de installatie opstarten. Dat duurt ook een poos. We hopen dat na de vakantie het water erin kan en dan gaan we enkele maanden testen. Als alles goed gaat, zijn we in het voorjaar van 2019 klaar voor de bezoekers', vertelt Doornkamp.

De renovatie van De Papiermolen kost drie miljoen euro.

