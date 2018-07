Kerk Thesinge blijft behouden voor dorp

De kerk van Thesinge komt in handen van de Stichting Oude Groninger Kerken. Volgende week vrijdag is de sleuteloverdracht.

Na de officiële overdracht wordt de kerk voor tien jaar teruggehuurd door de Stichting Dorpshuis Thesinge. Hierdoor kan het gebouw ook in de toekomst worden gebruikt voor het dorp en als kerk.

Verenigd

De kerk van Thesinge is sinds de bouw altijd in gebruik gebleven als gereformeerde kerk. In 2005 is de kerk verenigd met de kerk van Garmerwolde tot de Protestantse kerk Garmerwolde-Thesinge. In mei 2018 is deze kerkelijke gemeente een nieuwe verbintenis aangegaan met de PKN-kerken van Stedum en Ten Post.

89 kerken

Met deze overdracht heeft de Stichting Oude Groninger Kerken 89 kerken, twee synagogen, 54 kerkhoven en begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in haar bezit.

Lees ook:

- Eeuwenoude grafdeksels na jaren terug in Thesinge

- Schade kerk Thesinge groter dan verwacht