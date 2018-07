Deel dit artikel:











Onverbeterlijke veelpleger gaat opnieuw twee jaar achter slot en grendel De man is verslaafd aan drank en drugs (Foto: Daniel Oines/ Flickr CC)

Een 40-jarige Stadjer moet voor twee winkeldiefstallen in supermarkten in de wijken Paddepoel en Vinkhuizen in Groningen twee jaar de inrichting voor veelplegers (ISD) in.

De uitspraak van de rechtbank is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Het is voor de derde keer dat de man de veelplegerstraf krijgt opgelegd.

Doorn in het oog Bij één van de winkeldiefstallen bedreigde de Stadjer medewerkers van de supermarkt met een schilmes. De aan drank en drugs verslaafde man is al langer een doorn in het oog van politie en justitie. Zelfs een opname in een kliniek in Beilen bleek niet te helpen. Hij ging opnieuw de fout in tijdens een verlof. De gestolen producten, meestal huidverzorgingsproducten, bood de man aan in ruil voor geld. Zo hield hij zijn verslaving in stand.

Drie proeftijden De man liep nog in drie proeftijden toen hij de diefstallen pleegde. De officier van justitie wilde deze straffen, gezamenlijk goed voor een half jaar cel, ook nog opleggen. Daar ging de rechter niet mee akkoord. Lees ook: - Justitie is klaar met onverbeterlijke veslaafde winkeldief