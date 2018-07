De dag van de waarheid voor De Rieshoek

'Voor ons is het vanavond erop of eronder. Met het voorstel van de gemeente zijn we niet tevreden. Het wordt dus een spannende avond', zegt Maartje Peters van De Rieshoek een aantal uren voor aanvang van de raadsvergadering van maandagavond.

De Rieshoek in Noordlaren is een voormalige basisschool die al geruime tijd is omgetoverd tot een maatschappelijk centrum. Onder meer een dagbesteding en een kapsalon maken gebruik van het gebouw. Vrijwilligers proberen al een jaar het pand in bezit te krijgen. Het wordt tot nog toe gehuurd van de gemeente Haren.

'Van boekwaarde naar marktwaarde'

De gemeente liet in november 2018 weten het pand voor 239 duizend euro van de hand te doen, dat was de boekwaarde van het pand. 'Dat bedrag veranderde twee weken geleden ineens', laat Peters weten namens De Rieshoek.

'De gemeente ging van boekwaarde naar marktwaarde.' Daardoor moet er nu 355.000 euro voor het voormalige schoolgebouw betaald worden.

Gemeente komt met oplossing

De verhoogde vraagprijs wordt echter door de gemeente zelf ondervangen. Het verschil tussen vraag en aanbod wordt door de gemeente opgehoest doormiddel van een eenmalige subsidie.

Volgens de gemeente is het van groot belang dat het pand voor de marktwaarde wordt verkocht in verband met regelgeving rondom staatssteun. Omdat de gemeente De Rieshoek wel belangrijk vindt voor het dorp Noordlaren wordt er eenmalig dus een subsidie gegeven.

Overnemen, maar...

De vrijwilligers van De Rieshoek willen het pand dolgraag overnemen, maar niet tegen elke prijs. Het pand zou namelijk kampen met achterstallig onderhouden aan het riool en het dak, daarnaast is er asbest in de voormalige school aanwezig.

'Zo'n pand kopen met het dorp is heel erg spannend. We durven de koop alleen maar aan als we ook een gezond pand kunnen kopen. Of in elk geval de middelen krijgen om het pand weer gezond te maken', zegt Maartje Peters.

Achterstallig onderhoud

Juist op dat vlak is er een groot verschil van inzicht tussen de gebruikers van De Rieshoek en het college van burgemeester en wethouders. Volgens de gemeente moet het dak van het gebouw op orde worden gebracht, dat zou met een investering van 15.000 euro zijn opgelost. De Rieshoek noteert echter ruim 56.000 euro voor de aanpak van het dak.

Hopen op een meerderheid

Het laatste woord is vanavond aan de gemeenteraad. Duidelijk is dat Maartje Peters zich niet kan vinden in het huidige voorstel van de gemeente. 'Meerdere partijen staan achter ons, maar tja. We moeten uiteindelijk wel een meerderheid hebben', besluit Peters.

Lees ook:

- De Rieshoek krijgt meer tijd om met geld over de brug te komen

- 'Het kan niet zo zijn dat één wethouder dit om zeep gaat helpen'