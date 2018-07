Aardgasbuffer Zuidwending start met ombouw naar waterstofopslag

Daar waar de cavernes van Aardgasbuffer Zuidwending nu enkel gas opslaan, moet dat in de toekomst geschikt gemaakt worden voor waterstof. Maandagochtend werd het startsein gegeven voor het project.

Het is een symbolisch moment, zo pal voor de openingshandeling. De waterstofbus met de genodigden arriveert wat laat, maar eenmaal op de plek van bestemming, zoeft de bus langs de Aardgasbuffer.

Energietransitie

Zo moet het ook met de energietransitie, als het tenminste aan gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) ligt. Het duurde even, met het besluit om de gaswinning af te bouwen, maar nu moet Groningen en Nederland als de wiedeweerga aan de alternatieve vormen van energie.

'Dit is heel belangrijk', zegt ze. 'We hebben haast, de gaswinning moet snel naar beneden. We moeten een enorme transitie doormaken. We gaan hier een soort test doen.'

12.000 zonnepanelen

Die test van GasUnie New Energy behelst de bouw van ruim 12.000 zonnepanelen aan de rand van de aardgasbuffer. 'Daar wordt stroom opgewekt en die wordt via elektrolyse omgezet tot waterstof.'

'Deze waterstof moet worden gebruikt op de momenten dat de zon niet schijnt.' In de tussentijd wordt de waterstof opgeslagen in de cavernes die nu dienst doen als gasopslagpunt.'

Geen grote technische aanpassingen

De cavernes hoeven geen grote technische aanpassing te ondergaan. 'De cavernes zijn bij uitstek geschikt voor de opslag van waterstof', zegt directeur Gerard van Pijkeren van GasUnie New Energy.

'We maken ons klaar voor de toekomst met grootschalig verbruik van waterstof. Als de zon veel schijnt, kan hier veel waterstof worden geproduceerd. Dat kunnen we hier opslaan om te gebruiken voor de donkere dagen.'

Schaalvergroting

Voordat de Aardgasbuffer Zuidwending helemaal overgaat op waterstof, moet er heel wat gebeuren, beseft ook Van Pijkeren zich.

'Het Rijk zal hierop moeten inzetten wanneer het van gas af wil. De kostprijs van waterstof zal naar beneden moeten door schaalvergroting.'

Eén tankstation

Zover is het nog niet, de waterstofbus die verder toert, moet het nog met één tankstation doen. Die tank staat in Groningen, toevalligerwijs de volgende bestemming van de tour van Nienke Homan en co.

