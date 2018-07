Kantoorbus rijdt nu twee maanden: 'Het loopt nog niet storm'

Gemiddeld tien passagiers op een dag, met een keer een uitschieter naar twintig. Dat is na twee maanden de score voor de kantoorbus, die dagelijks in de spits tussen Assen en Groningen rijdt.

Eind april reed de kantoorbus voor het eerst. Het idee is dat mensen vanuit Assen die in Groningen werken, al in de bus aan het werk kunnen. Zo wordt reistijd werktijd.

DUO

Het DUO is momenteel de enige 'klant' van de kantoorbus', vertelt directeur Klaas Jan de Vries van de kantoorbus. 'We zijn druk bezig met het benaderen van andere bedrijven.'

Volgens De Vries is er een aanloopperiode van drie maanden ingecalculeerd. 'We verwachten wel dat als de werkzaamheden op de zuidelijke ringweg voor meer drukte gaan zorgen, we meer passagiers krijgen. Maar het loopt nog geen storm tot nu toe.'

