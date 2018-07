Cel- en werkstraf geëist tegen Ziggo-krakers die 'goedkope TV' aanboden

Twee van tv-piraterij verdachte mannen van 40 en 49 jaar uit Groningen, hoorden maandag een celstraf en een werkstraf tegen zich eisen.

De mannen worden verdacht van 'cardsharing'. Dat is een vorm van tv-piraterij.

Ze zouden de smartcard voor een Ziggo-abonnement hebben gekraakt. Dat signaal verkochten ze door aan bijna tweehonderd mensen, die daardoor goedkoop tv konden kijken. Dat zou zijn gebeurd van eind 2013 tot eind maart 2017.

45.000 euro

De 40-jarige hoofdverdachte verkocht daartoe ook ontvangstkastjes via Marktplaats. Hij moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt acht maanden de cel in.

De helft daarvan moet voorwaardelijk zijn. Hij heeft Ziggo met de piraterij benadeeld voor ruim 45.000 euro. Dat bedrag moet de hoofdverdachte terugbetalen.

Anonieme melding

De zaak kwam aan het rollen door een anonieme melding bij Ziggo, dat er fraude werd gepleegd met smartcards. Na aanleiding van deze melding startte de politie een onderzoek. De 49-jarige medeverdachte zou 'klanten' hebben aangeleverd bij de hoofdverdachte.

Duimendik dossier

Daarnaast zou hij hand- en spandiensten hebben verricht als monteur of reparateur. Zijn rol was beduidend kleiner maar volgens de officier niet 'veel minder'. Hij hoorde een werkstraf van 180 uur tegen zich eisen en daarnaast, als stok achter de deur, drie maanden geheel voorwaardelijke celstraf.

'Het is een duimendik dossier, maar wat staat er nu feitelijk in? Medeplichtigheid is voor mijn cliënt absoluut niet bewezen', zei de raadsman van de 49-jarige medeverdachte.

Gokverslaving

De hoofdverdachte begon zijn handeltje uit nood, vertelde hij, vanwege zijn gokverslaving. In 2011 verloor hij zijn eigen bedrijf en ook zijn relatie hield geen stand.

Hij wilde de naam van de leverancier van de ontvangstkastjes in Almere niet noemen. 'Bang voor represailles. Ik heb kinderen.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:



- VodafoneZiggo: 'Duizenden mensen kijken illegaal TV'

- Tweehonderd mensen kijken tv voor een schijntje dankzij Ziggo-krakers