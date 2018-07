De motoriek van kinderen in Grootegast wordt beter

Schoolplein van De Binding in Opende (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Het gaat beter met de motorische vaardigheden van basisschoolleerlingen in de gemeente Grootegast, maar het kan altijd beter.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de afgelopen twee jaar is gehouden bij alle basisscholen in de gemeente.

Volgsysteem

De onderzoekers keken onder meer naar balvaardigheid, oog-handcoördinatie en kracht en legden de gegevens vast in een leerlingenvolgsysteem. Daarmee kon worden vastgelegd of er vooruitgang was geboekt. De onderzoeken werden uitgevoerd tijdens de gymles, op het schoolplein en in de klas.

Bewegingsprogramma

Het onderzoek kwam er twee jaar geleden op verzoek van wethouder Elly Pastoor als onderdeel van een plan om alle inwoners van de gemeente Grootegast meer in beweging te krijgen. Pastoor: 'Net als overal in Nederland zie je ook in de gemeente Grootegast dat kinderen minder bewegen. Dat wilden we veranderen.'

'We zijn er nog niet'

Astrid Witte, coördinator sport en bewegen van de gemeente, stelde daarop samen met andere deskundigen het bewegingsprogramma samen. 'We zien dat de meeste kinderen beter gaan bewegen, maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk om hiermee door te gaan.'

Vervolg in nieuwe gemeente

Wethouder Pastoor onderschrijft het pleidooi van Witte: 'Ik ga dit onder de aandacht brengen bij de collega's in de drie andere Westerkwartier-gemeenten. Na de herindeling hoop ik dat er dan een vervolg op komt in de nieuwe gemeente.'