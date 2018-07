Deel dit artikel:











Uitslaande brand in Gieten is onder controle (update) Uitslaande brand in een schuur (Foto: Van Oost Media)

De uitslaande brand die maandagmiddag woedde in twee schuren bij een woonboerderij aan de Bonnen in Gieten, is onder controle.

Woordvoerder Dirk van Dijken zegt tegen RTV Drenthe dat het sein 'brand meester' is gegeven. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar de nabijgelegen woonboerderij. Meerdere brandweerkorpsen hielpen bij het bestrijden van de brand, waaronder de korpsen van Stadskanaal en Veendam. Volgens RTV Drenthe staan in de schuren landbouwmachines en ligt er stro opgeslagen. Voor zover bekend zijn geen gewonden gevallen. De brand veroorzaakte veel rook. De rookpluimen waren tot in de verre omgeving van Gieten te zien.