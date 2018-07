Granqvist richt zich op het WK, terwijl zijn vrouw bevalt

Granqvist op 2 juli tijdens een persconferentie op het WK in Rusland. (Foto: ANP)

Voormalig FC Groningen-verdediger Andreas Granqvist van Zweden focust zich momenteel volledig op het WK. Dat zijn vrouw ondertussen op het punt van bevallen staat, is voor hem even bijzaak.

'Er is nog geen sprake van een bevalling. We moeten eerst eens afwachten wat er gebeurt', zegt Granqvist.

Terugreis

'Met mijn vrouw gaat het goed. Ze is heel sterk. Ik richt me op dit moment op de wedstrijd', vervolgt de verdediger, die sinds het afscheid van Ibrahimovic de aanvoerdersband draagt.

De bondscoach van Granqvist, Janne Andersson, wilde verder niet ingaan op vragen over het eventuele terugreizen van zijn aanvoerder. 'Daar houden we ons pas mee bezig als het zover is.'

Zwitserland

Zweden werd onlangs eerste in zijn poule, boven Duitsland, Mexico en Zuid-Korea. Daardoor drong Granqvist met zijn ploeg door in de achtste finales, waarin dinsdagmiddag om 16.00 uur de degens worden gekruist met Zwitserland.

