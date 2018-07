Versterkingsdebat donderdag te volgen in stadion FC Groningen

Geen bussen die met Groningers richting Den Haag gaan komende donderdag. Het Tweede Kamerdebat over de versterking en schade-afhandeling wordt in Groningen zelf gevolgd.

Het Groninger Gasberaad heeft daartoe de Skylounge in het stadion van FC Groningen afgehuurd. De organisatie nodigt iedereen uit om het debat te komen kijken vanuit de lounge.

'Veel heeft het niet geholpen'

Volgens het Gasberaad heeft het weinig zin om opnieuw naar de Hofstad af te reizen. 'Er is veel lobby werk gedaan, veel gepraat en geschreven. Bijna een maand geleden zijn we met volle bussen op de tribune in de Tweede Kamer aanwezig geweest. Veel heeft het niet geholpen.'

De organisatie kiest er daarom voor in Groningen te blijven. Daarbij regelen ze deskundigen om de uitkomsten van het debat te kunnen duiden.

Lees ook:

- Reacties op het advies van de Mijnraad: 'Er blijven nog veel vragen'

- Dag na debat over Mijnbouwwet: 'Het wordt er niet duidelijker op'

- Oproep Gasberaad en Bodembeweging: stel stemming over Mijnbouwwet uit

- Groninger Gasberaad: 'Nog veel vraagtekens na advies SodM'