Deel dit artikel:











Lotz Leeft! 'Dokter, is het echt zulk goed nieuws?' Ismaël gaat door de scan (Foto: Ismaël Lotz)

Soms moet je jezelf even knijpen: is het echt of niet? Ismaël Lotz krijgt na zijn tweede PET-scan erg goed nieuws van de dokter. Deze keer geen volledige vlog, maar wel een korte update. Omdat het nieuws zo goed is.