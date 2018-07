We zamelen veel afval in, maar scheiden relatief weinig

In onze provincie werd door gemeenten het afgelopen jaar 370.000 ton aan afval ingezameld. Dat komt neer op gemiddeld 634 kilo per inwoner.

Groningen staat daarmee van alle provincies op de vierde plek. Alleen in Zeeland, Drenthe en Friesland wordt per persoon meer afval ingezameld.

Naar de glasbak

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat hierbij zowel om afval dat huis aan huis wordt opgehaald als afval dat bijvoorbeeld naar glasbakken of milieustraten wordt gebracht.

Verdeling van afval

Het grootste deel van dat wat we allemaal weggooien valt onder huishoudelijk restafval. Gemiddeld gooien we daar 197 kilo per jaar van weg. Dat is ruim 39 procent van het totaal. Van het GFT-afval gooien we jaarlijks zo'n 89 kilogram weg, bijna 18 procent.



Afvalscheiding

In onze provincie wordt net iets meer dan de helft van het afval gescheiden ingezameld (55 procent). Dat is meer dan in Noord- en Zuid Holland, maar toch is de provincie in de onderste regionen terug te vinden. Ter vergelijking: in Limburg en Overijssel bijna 70 procent van het afval gescheiden voor het wordt ingezameld.

