Knoalster knijpt keel eigen kind dicht: onderzoek in Pieter Baan Centrum

Een 34-jarige man uit Stadskanaal moet voor poging tot doodslag op zijn kind eerst ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Daarmee komt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, die gepland stond in september, in het geding.

Keel

De Knoalster greep zijn zoontje van twee jaar op 1 januari van dit jaar bij de keel, en kneep en hield deze dicht. Ook sloeg de man het kindje tegen de hals en keel.

Er moeten nog een aantal getuigen worden gehoord in deze zaak. Het gaat hierbij om de voormalige pleegouders, de huidige pleegouders en een oom.

Pieter Baan Centrum

In het Pieter Baan Centrum zal worden onderzocht of de man een stoornis heeft. Als de getuigen zijn gehoord en het rapport over de Knoalster beschikbaar is, zal begonnen worden aan de strafzaak.

Naar verluid gaat dat nog wel even duren. De wachtlijst bij het PBC is inmiddels opgelopen tot 22 weken.

Stoornis

De rechtbank ging maandag in verband met herhalingsgevaar niet akkoord met het voorstel van de raadsvrouw van de man. Zij had gevraagd om schorsing va de voorlopige hechtenis.

De man is eerder veroordeeld voor geweldsfeiten. Deze pleegde hij tijdens een geestesstoornis. Alle kinderen van de man zijn inmiddels uit huis geplaatst.