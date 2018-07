Westerkwartier lokt kapitaalkrachtige paardensportondernemers

Paardensportorganisatie Westerkwartier Paardenkwartier wil kapitaalkrachtige hippische ondernemers verleiden zich te vestigen in het Westerkwartier. De organisatie begint daarvoor een campagne om het aantrekkelijke vestigingsklimaat in het gebied uit te dragen.

Behoefte aan nieuwkomers

Volgens voorzitter Sytze van Dellen van Westerkwartier Paardenkwartier is er behoefte aan nieuwkomers om de kennis die in het gebied aanwezig is over paardensport verder uit te breiden.

'Het Westerkwartier is van oudsher een paardengebied. Hier zit veel kennis en we hebben al veel goede spring- en dressuurpaarden voorgebracht.'

'We hebben veel te bieden'

Maar de organisatie wil het Westerkwartier nog meer op de kaart zetten als paardengebied. Van Dellen: 'We hebben veel te bieden. Er is ruimte voor nieuwkomers en we willen onze kennis delen.'

'Daar profiteert de hele sector van. Samen met de politiek en de nieuwe gemeente Westerkwartier moeten we dit verder ontwikkelen.'

Leegstaande boerderijen

Volgens Van Dellen kunnen de hippische ondernemers zich vestigen in leegstaande boerderijen; 'Door de schaalvergroting in de landbouw staan hier ook boerderijen leeg. Met vijf tot zes hectare grond er omheen zijn dat prima plekken om een bedrijf te beginnen.'

Komende vrijdag presenteert Westerkwartier Paardenkwartier het plan in Tolbert.