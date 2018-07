Groningers op Pokémon-Go-Safari in Dortmund

Je kent het vast wel; de Pokémon Go-app. Het spel waarbij jongeren Pokémons vangen met hun telefoon. Dit weekend verzamelden 50.000 mensen zich in het Westfalenpark in het Duitse Dortmund, waaronder de Groningse Coen Stellingwerf en zijn vriendin Karin Piek.

De ontwikkelaar van de Pokémon Go-app, Niantic, organiseerde voor het tweede jaar op rij een Pokémon-Go-Safari. Vorig jaar vond het evenement plaats in Chicago, dit jaar in Dortmund. Tijdens het evenement waren er verschillende bijzondere Pokémons te vangen.

Speciale Pokemons

Coen, oftewel CrazyCoen, is maker van gamevideos op Youtube. In het Westfalenpark, waar de Youtuber samen met zijn vriendin naartoe is gegaan, was de Pokémon Corsola te vinden.

'Normaliter is de Corsola alleen in Midden-Amerika te vinden', vertelt Coen. 'Dat is ook de reden dat er zoveel mensen uit verschillende landen op af zijn gekomen. Speciaal voor de Safaridag is er ook een shiny versie van Roselia vrijgegeven', zegt de Youtuber.

'Dit wilde ik graag meemaken'

Voor Coen is het spel Pokémon-Go een leuke manier op diverse plekken te komen. 'Ik speel het spel niet heel actief, maar als ik een groepje mensen rondom een bepaalde plek zie staan, dan ga ik de Pokémon wel vangen. En een evenement als dit wilde ik graag meemaken.'

Slechte verbinding in het park

Helemaal vlekkeloos verliep de safari in Dortmund niet. 'In het begin kreeg ik bij het vangen van de Pokémons een foutmelding te zien', vertelt Coen. 'De app wilde niet goed laden. Al met al zijn wij er goed mee weggekomen. Er zijn mensen die hebben 8 uur lang geen Pokémons kunnen vangen vanwege slechte verbinding'.

Coen heeft samen Karin een vlog gemaakt over de Pokémon-Go-Safari.