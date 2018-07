Nieuwe libero Lycurgus is ook succesvol als beachvolleyballer op de Grote Markt

De nieuwe libero van Abiant Lycurgus, Erik van der Schaaf, heeft zijn eerste wedstrijden in Groningen er al op zitten. Niet voor zijn nieuwe club, maar als beachvolleyballer.

Het afgelopen weekend werd hij, samen met Kjeld Broekema, derde op de Grote Markt bij een toernooi van de Eredivisie Beachvolleybal Tour.

'Stadser dan Doetinchem'

Op de Grote Markt laat hij weten zich al aardig op zijn gemak te voelen in Groningen. 'Het is veel stadser dan Doetinchem. Wat dat betreft kom ik weer een beetje terug in dezelfde soort omgeving als Amsterdam, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Dus ik heb het erg naar mijn zin tot nu toe', aldus Van der Schaaf.

Beach of zaal?

Als Van der Schaaf moet kiezen tussen de zaal of het beachvolleybal… 'Dan kies ik toch stiekem voor de zaal. Die sfeer spreekt mij meer aan. Het jammere aan Nederland is de wind en de regen, maar zeker met dit weer en de ambiance in Groningen, is het top om te beachvolleyballen.'

Drie prijzen

Van der Schaaf kijkt uit naar een succesvol seizoen bij Lycurgus. 'Ik wil er natuurlijk het uiterste uit halen, en dat zijn zeker de drie prijzen (supercup, beker en landstitel - red.) in Nederland. En in de Champions League wil ik mezelf in de kijker spelen en kijken wat er mogelijk is', besluit Van der Schaaf.

