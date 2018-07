Maand lang niet roken en stoken op Schier

De gemeente Schiermonnikoog stelt vanaf maandag een rook- en stookverbod in. Vanwege de aanhoudende droogte is de kans op natuurbranden groot.

Het rook- en stookverbod geldt in ieder geval tot 1 augustus. In die periode is het verboden om te roken binnen een afstand van dertig meter van bossen, heide- of veengronden en duingebieden.

Geen kampvuur

Daarnaast is het oppassen geblazen met brandende of smeulende voorwerpen. Die mag je niet laten vallen, weggooien of laten liggen.

Ook kampvuren zijn op het eiland uit den boze. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het verbod ook na 1 augustus nog van kracht blijven.