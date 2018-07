Curator Bakker aan de slag met bankroet Athleteshop

Het faillissement van Athleteshop.nl wordt afgewikkeld door curator Peter Bakker van het Groningse advocatenkantoor Benk.

Het bedrijf van oud-topschaatser Yuri Solinger vroeg afgelopen vrijdag zelf het faillissement aan. De webshop in sportspullen is in financieel zwaar weer gekomen door leveringsproblemen aan klanten. Het faillissement wordt waarschijnlijk dinsdag uitgesproken door de rechtbank.

Situatie in kaart brengen

Vandaag hebben Bakker en kantoorcollega's met Yuri Solinger en anderen van het management van Athleteshop overlegd. De situatie wordt in kaart gebracht en onderzocht wordt hoe het tot een bankroet heeft kunnen komen, laat een woordvoerder van het advocatenkantoor weten.

Schuldenlast in de miljoenen

De schuldenlast loopt in de miljoenen. Een reddingspoging eerder dit jaar liep op niks uit.

Op social media uiten tal van klanten hun woede over het faillissement. Ze vrezen dat ze geen cent terugzien van het geld dat is betaald voor niet geleverde goederen. Mensen zijn ook boos omdat ze vinden dat Athleteshop hen wekenlang aan het lijntje heeft gehouden.

