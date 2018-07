'Als ik niet gehoord word, lijkt het alsof ik niet besta'

Als kind heeft de vijftienjarige Britney veel meegemaakt. Thuis waren er veel ruzies en haar moeder is onlangs overleden. Ook op school ging het niet zo goed. Ze werd veel gepest, waardoor ze weinig zelfvertrouwen had.

Vrienden maken was ook erg lastig. Twee jaar geleden werd besloten dat Britney en haar broertjes uit huis werden geplaatst. Sindsdien woont zij met haar oudste broertje bij haar opa en oma. Haar twee jongere broertjes wonen nu in een pleeggezin.

'Soms wordt er gehuild'

Waar ze vroeger veel ruziede met haar broertjes, gaat het nu een stuk beter. 'Soms wordt er wel gehuild, maar dat is omdat we dan te hard stoeien', lacht ze. Haar jongere broertjes ziet ze één keer in de drie weken. 'Ik vind het best jammer dat mijn broertjes ergens anders wonen. Ik mis ze heel erg.'

Jeugdcoach

Al drie jaar lang gaat Britney naar jeugdcoach Nynke. Ze heeft er naar eigen zeggen veel steun aan. 'Ik ben beter met andere mensen geworden, ik ben socialer geworden sinds ik mijn kindercoach heb en ik praat ook beter over mijn gevoelens'

Blij met begeleider

Zo'n speciale jeugdcoach richt zich specifiek op het kind. Het idee is dat een kind vrijer kan praten met een jeugdcoach dan met iemand die het hele gezin begeleid.

Britney is blij met haar begeleider Nynke: 'Ik kan gewoon met haar praten en dat is voor mij erg belangrijk. Ik vertel ook niet alles aan mijn broertje, opa en oma. Sommige dingen gaan hen ook niets aan.'

Kind centraal stellen

In het noorden van Nederland zijn er zo'n honderd kindercoaches. 'We merken dat het steeds meer worden, want het is zo belangrijk dat de stem van een kind gehoord wordt', vertelt Renate Harkema van het Leger des Heils. 'Ook merken we dat men steeds vaker het kind centraal wil stellen.'

Ieder kind moet iemand hebben die kan helpen

Britney is erg blij dat er nu wél naar haar geluisterd wordt. 'Voor mij voelt het alsof ik er gewoon toe doe. Want als ik niet gehoord word en alles zonder mij besloten wordt, dan lijkt het net alsof ik niet besta.'

Ze raadt iedereen die het moeilijk heeft aan om naar zo'n jeugdcoach te gaan: 'Ieder kind die in zo'n zelfde situatie als ik leeft, of misschien zelfs nog erger, zou iemand moeten hebben die ze helpen. Want ik denk dat dat juist heel belangrijk is, ook voor hun ontwikkeling.'

Nynke en Britney willen niet met hun achternaam genoemd worden in dit artikel. Daarom hebben wij deze weggelaten.

