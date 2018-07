'Chaos, stress... Mijn Tour wordt vier weken lang genieten'

Naast Bauke Mollema en Tom Jelte Slagter is Kevin Spithorst uit Schildwolde de derde Groningse troef in de Tour de France. Hij presteert alleen niet met zijn benen, maar met zijn handen.

Spithorst is namelijk fysiotherapeut van Team Sunweb, de ploeg van kanshebber Tom Dumoulin.



In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij.

1) 'Ik bied renners een uurtje ontspanning'

Zaterdag begint Spithorst aan zijn eerste Tour de France. 'Dat wordt chaos, stress en een heel avontuur. Vier weken lang genieten dus. Werken in de Tour is voor mij een jongensdroom die uitkomt. Naast het masseren van benen bied ik renners ook een ontspannend uurtje, waarin ze muziek kunnen luisteren en een praatje maken.'

In de studio laat Spithorst zijn gouden handen alvast wapperen.



2) Werken aan een betere toekomst

Dankzij een speciale jeugdcoach heeft de 15-jarige Bitney haar leven weer op de rit.

'Als ik het gevoel heb dat er niemand luistert, voelt het alsof ik niet besta.'



3) Hijgen en puffen bij de FC

FC Groningen supporter Robert Visscher bood het meeste geld tijdens een online veiling van de supportersvereniging van de FC. Dus mocht hij vandaag aan de bak:



4) Zij verdient een bloemetje

En we blijven nog even bij de FC. Want hoe tof is Sergio Padts vriendin Melanie? Heel tof, want ze zorgde ervoor dat de keeper zijn club trouw blijft.