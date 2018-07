Maatschappelijke organisaties voor niets naar Den Haag

Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging zijn van een koude kermis thuisgekomen. De twee maatschappelijke organisaties dachten maandag het advies van de Mijnraad te bespreken met minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Maar zover kwam het nooit, stellen ze.

'Wij hebben geen idee hoe de gesprekken met minister Wiebes zijn verlopen. Vandaag hebben wij de minister niet gesproken over het advies van de mijnraad. Dat was wel de bedoeling, en ook de reden waarom wij zijn uitgenodigd.' Dat zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad.

'In een zaaltje geparkeerd'

'We zijn ergens in een zaaltje geparkeerd, en daar moesten we wachten. Intussen hebben we besloten om naar huis te gaan. We zijn hier heen gekomen, omdat we de afspraak met de minister hadden dat hij ook met ons de gevolgen van het Mijnraadadvies zou bespreken', vervolgt Top.

Advies niet met minister kunnen bespreken

'Zo hebben we ook een agenda gekregen, maar het is vandaag allemaal anders gelopen. Wij hebben de minister even kort gezien. Toen konden we wat vragen stellen aan Co Verdaas over het Mijnraadadvies. Maar we hebben niet gehoord van de minister hoe hij hier tegenaan kijkt, en hebben dat ook niet met hem kunnen bespreken', zegt Top.

Wij voelen ons een beetje op het verkeerde been gezet Susan Top - voorzitter Groninger Gasberaad

Gemiste kans

'Ik vind dit wel een gemiste kans, en wij voelen ons een beetje op het verkeerde been gezet. Minimaal. En dan hou ik het heel netjes.'

'Wij gaan nu naar huis, en wij moeten dan maar horen wat de bestuurders besloten hebben. Maar net als de Groninger Bodem Beweging (GBB), is het Gasberaad daarbij niet betrokken geweest', besluit Top.

GBB baalt ook

Voorzitter Jelle van der Knoop van de GBB baalt ook. Volgens Van der Knoop was meepraten een voorwaarde voor de organisaties om naar Den Haag te komen. 'We zijn erg teleurgesteld in de houding van de minister.'

Debat donderdag te volgen vanuit Euroborg

Aankomende donderdag is in de Tweede Kamer een debat over de versterking en schade-afhandeling. Het Groninger Gasberaad heeft daartoe de Skylounge in het stadion van FC Groningen afgehuurd. De organisatie nodigt iedereen uit om het debat te komen kijken vanuit de lounge.

