Brand na explosie in Oude Pekela is onder controle (Foto: Huisman Media)

Bij een bedrijfshal aan de Industrieweg-West in Oude Pekela is maandagavond brand ontstaan. Dat gebeurde na een explosie in de kelder van het bedrijfspand. De brand was ongeveer drie kwartier na de eerste melding onder controle.

Een woordvoerder van de brandweer sprak van een grote brand. Meerdere blusvoertuigen kwamen ter plaatse. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Het personeel heeft de fabriek tijdig kunnen verlaten.