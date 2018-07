'Ik heb alles bestudeerd, maar snap er geen snars van'

Voor de Lopster raadsleden is er alleen nog maar meer onduidelijkheid ontstaan over de versterking (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

Duidelijke taal uit de gemeenteraad van Loppersum, die maandagavond in een vergadering reageert op het advies van de Mijnraad. 'We kunnen hier geen chocola van maken', zegt Hans Warink van Loppersum Vooruit.

PvdA-raadslid Chris Bultje: 'Ik heb alles bestudeerd, maar ik begrijp er geen snars van.'

Voor de Lopster raadsleden, die overwegend goed in de materie zitten, is er alleen nog maar meer onduidelijkheid ontstaan over de versterking in het bevingsgebied.

5.000 of 1.500

Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde vorige week om 5.000 gebouwen snel te versterken. De Mijnraad adviseerde maandagmorgen iets anders: die zei dat 1.500 huizen in het bevingsgebied versterkt moeten worden.

Bij 5.700 huizen mag de eigenaar beslissen of de versterking door moet gaan. Bij nog eens 2.200 woningen, waar al toezeggingen voor zijn gedaan, mag de eigenaar ook beslissen wat ermee moet gebeuren.

Nog één onderzoek...

GroenLinks-raadslid Leo van Esch merkte grappend op: 'Vijf jaar geleden werd geadviseerd 22.000 woningen te versterken. Nu 1.500, nog één onderzoek en alle problemen hier zijn opgelost.' Van Esch roept op om druk uit te blijven oefenen op Den Haag om de versterking zoveel mogelijk door te laten gaan.

Bultje en Warink willen onderzoeken wat de gemeente hierin juridisch gezien kan doen. Een mogelijkheid die zij noemen, is de noodtoestand uitroepen. Daarbij krijgt de burgemeester verregaande bevoegdheden om de veiligheid te kunnen waarborgen.

De raad van Loppersum nodigt binnenkort hoogleraar Bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uit om daar meer over te vertellen.

Kamerdebat

Ondertussen laten Bé Prins van de ChristenUnie en Arend Laning van het CDA weten inmiddels overleg te hebben met hun woordvoerders in de Tweede Kamer. Donderdag is er een Kamerdebat over de inmiddels gegeven adviezen van het Staatstoezicht en de Mijnraad.

Debat donderdag te volgen vanuit Euroborg

Het debat is aankomende donderdag voor een ieder te volgen vanuit de Skylounge in het stadion van FC Groningen. De lounge is afgehuurd door het Groninger Gasberaad. De organisatie nodigt iedereen uit om het debat te komen kijken.

