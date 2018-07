Eerste elektrische vliegtuig vertrekt vanaf Eelde

Voor het eerst is maandagmiddag een elektrisch vliegtuigje opgestegen vanaf Groningen Airport Eelde. Het vliegtuig vloog naar Leeuwarden voor een evenement over duurzaamheid.

Het toestel, waar twee mensen in passen, is zes meter lang en heeft een spanwijdte van elf meter. In Leeuwarden wordt het gepresenteerd op het duurzaamheidsevenement Elfwegentocht.

Lege accu?

Maar wat als tijdens de vlucht de accu leeg raakt? Volgens Niels Dam is daar over nagedacht, hij is betrokken bij Elfwegentocht. Het toestel kan anderhalf uur vliegen op een elektromotor. 'Je houdt altijd rekening met een half uur reserve.' Mocht de accu boven water uitvallen, dan is er een parachute. Boven land blijft hij zweven.

Het vliegtuigje wordt nu nog gebruikt voor demonstraties en evenementen. Vanaf volgend jaar wordt hij waarschijnlijk ook gebruikt voor trainingsvluchten van piloten in opleiding.

Passagiersvliegtuigen

Volgens Dam duurt het overigens nog wel even voordat passagiersvliegtuigen op elektromotoren draaien. De accu's zijn nog te groot en zwaar en je kunt er niet ver mee vliegen. 'De komende tien jaar zit dat er niet in.'

Een elektrisch vliegtuig heeft naast milieuoverwegingen ook andere voordelen, zegt Dam. Zo is hij veel stiller. En dat is met name in de cockpit erg prettig.

