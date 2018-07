Natuurbrand voorkomen? 'Laat geen flesje slingeren en let op hoe je parkeert'

Door de aanhoudende droogte en harde wind is de kans op natuurbranden toegenomen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, geeft brandweerman Piet Tolsma een aantal handige tips.

Als teamleider risicobeheersing en preventie en zag Tolsma afgelopen weekend nog een groot graanveld bij Wedde in vlammen opgaan.

Geen extra maatregelen

'De droogte en de kans op natuurbranden speelt dus ook in onze provincie. Toch zijn er geen gebieden die we hierdoor extra in de gaten houden. We hebben geen dermate grote natuurgebieden dat we er ons bijzonder op moeten voorbereiden. Toch bestaat er altijd een kans dat er iets gebeurt.'

'Een flesje werkt als vergrootglas'

Om te voorkomen dat er door jouw toedoen brand uitbreekt, heeft Tolsma een aantal praktische tips. Zaken waar je misschien niet snel bij stil staat als je een uitje in de natuur wilt maken.

'Als je met de auto naar het bos gaat om een boswandeling te maken, zet hem dan niet met de achterkant tegen hoge begroeiing aan. Je uitlaat is namelijk nog heet en daardoor zou hoog gras in brand kunnen vliegen. Ook een rondslingerend flesje kan brand veroorzaken. Dat werkt namelijk als een vergrootglas zodra de zon erop schijnt. Dat geldt ook voor een stuk glas. Neem dus altijd je afval mee naar huis.'

Houd ruimte

Tot slot heeft Tolsma nog een praktisch advies:

'Parkeer je auto op een normale parkeerplaats. Als wij naar gebieden toe willen waar brand is, moeten we erlangs kunnen, Zet hem dus niet in een bospad.'

Lees ook:

- Camping Wedderbergen deels ontruimd vanwege brand (update)

- Brand bij camping Wedderbergen is geblust

- Maand lang niet roken en stoken op Schier